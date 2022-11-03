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2022-11-03
Знову понад 700 окупантів та багато техніки: втрати окупантів за добу в Україні
За минулу добу українські воїни відбили 12 атак ворога на різних напрямках, з початку повномасштабної війни в нашій країні загинуло вже 74 000 російських окупантів. Лише за минулу добу було ліквідовано 730 загарбників, знищено 20 танків, 22 артсистеми та багато іншої ворожої техніки.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.11 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 74 000 (+730) осіб ліквідовано,
- танків ? 2 734 (+20) од.,
- бойових броньованих машин ? 5 552 (+27) од.,
- артилерійських систем – 1 755 (+22) од.,
- РСЗВ – 390 (+3) од.,
- засобів ППО ? 198 (+0) од.,
- літаків – 277 (+0) од.,
- гелікоптерів – 258 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1442 (+4),
- крилатих ракет ? 397 (+0),
- кораблів/катерів ? 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 162 (+9) од.,
- спеціальної техніки – 155 (+1).
Олена Руденко, Апостроф