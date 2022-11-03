Своїми діями на окупованій ЗАЕС російські війська вбивають тварин – Енергоатом

Страждає не тільки станція, а й природа.

Своїми діями на окупованій ЗАЕС російські війська вбивають тварин – Енергоатом
© t.me/Енергоатом ??

Окупанти своїми діями на Запорізькій АЕС завдають шкоди не лише інфраструктурі АЕС, а й довкіллю і тваринам. Про це повідомляє «Енергоатом»

"Так, через мінування периметру навколо АЕС, протягом останніх трьох місяців було зафіксовано не менше 30-ти підривів собак, лисиць та диких кабанів на закладених мінах", - йдеться у повідомленні.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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