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2022-11-03
Своїми діями на окупованій ЗАЕС російські війська вбивають тварин – Енергоатом
Страждає не тільки станція, а й природа.
© t.me/Енергоатом ??
Окупанти своїми діями на Запорізькій АЕС завдають шкоди не лише інфраструктурі АЕС, а й довкіллю і тваринам. Про це
"Так, через мінування периметру навколо АЕС, протягом останніх трьох місяців було зафіксовано не менше 30-ти підривів собак, лисиць та диких кабанів на закладених мінах", - йдеться у повідомленні.
Михайло Яровенко, ZN.ua