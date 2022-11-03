РФ за рахунок Білорусі намагається закрити свої втрати на фронті — британська розвідка

Російські артилеристи називають резервну техніку алюмінієвими бляшанками, інформує ZN.ua.

РФ за рахунок Білорусі намагається закрити свої втрати на фронті — британська розвідка

Росія поповнює свої запаси техніки із складів Білорусі після того, як зазнала серйозних втрат під час осіннього відступу з Харківської області, повідомляють у Міністерстві оборони Великої Британії.

Так, у середині жовтня під час наступу українських військ втрати російської бронетехніки зросли до понад 40 одиниць техніки на день, що приблизно дорівнює кількості техніки батальйону.

Водночас останніми тижнями Росія вдалася до придбання щонайменше 100 додаткових танків і бойових машин піхоти зі складів Білорусі.

«Російські солдати, які служать в Україні, розчаровані тим, що вони змушені служити в старих бойових машинах піхоти, які вони описують як алюмінієві банки», - зазначають аналітики британської розвідки.

Водночас бронетанкові підрозділи та артилерія займають центральне місце у російському шляху ведення війни. Однак збройні сили РФ в Україні зараз відчувають труднощі частково через проблеми з постачанням як артилерійських боєприпасів, так і достатньої кількості справних броньованих машин.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 November 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/f9ZFM3FBtu

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/O0yDkN0ycJ

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) November 3, 2022

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Ірина Знась, ZN.ua





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