Байден спрогнозував, скільки ще війська НАТО стримуватимуть російську агресію на східному фланзі

Наразі сили Альянсу зосередженні в Естонії, Латвії, Литві, Польщі, Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині, інформує ZN.ua.

Байден спрогнозував, скільки ще війська НАТО стримуватимуть російську агресію на східному фланзі
© NATO

Президент США Джо Байден заявив, що американський контингент у складі військ НАТО "ще довго" буде дислокуватися на східному фланзі. Про це він сказав під час виступу на вебінарі Infrastructure Talent Pipeline Challenge Event.

"Ну, вони будуть там ще довго", – коротко відповів Байден, коли його запитали, "як довго ви збираєтесь тримати американські війська у Польщі та інших країнах НАТО".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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