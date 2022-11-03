Байден спрогнозував, скільки ще війська НАТО стримуватимуть російську агресію на східному фланзі

Президент США Джо Байден заявив, що американський контингент у складі військ НАТО "ще довго" буде дислокуватися на східному фланзі. Про це він сказав під час виступу на вебінарі Infrastructure Talent Pipeline Challenge Event.

"Ну, вони будуть там ще довго", – коротко відповів Байден, коли його запитали, "як довго ви збираєтесь тримати американські війська у Польщі та інших країнах НАТО".