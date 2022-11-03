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2022-11-03
Байден спрогнозував, скільки ще війська НАТО стримуватимуть російську агресію на східному фланзі
Наразі сили Альянсу зосередженні в Естонії, Латвії, Литві, Польщі, Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині, інформує
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Президент США Джо Байден заявив, що американський контингент у складі військ НАТО "ще довго" буде дислокуватися на східному фланзі. Про це він сказав
"Ну, вони будуть там ще довго", – коротко відповів Байден, коли його запитали, "як довго ви збираєтесь тримати американські війська у Польщі та інших країнах НАТО".
Вікторія Хмілевська, ZN.ua