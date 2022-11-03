Рада безпеки ООН відмовила Росії у розслідуванні використання Україною "бойових комарів"

Рада безпеки ООН відмовилась підтримати запропонований Російською Федерацією проєкт резолюції про створення комісії з розслідування нібито здійснення на території України військово-біологічної діяльності США . Про це повідомляє The Washington Post.

За проєкт проголосували Росія і Китай , проти — США , Велика Британія та Франція. Десятеро країн, які не є постійними членами Радбезу, утримались.