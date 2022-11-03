Рада безпеки ООН відмовила Росії у розслідуванні використання Україною "бойових комарів"
Країну-агресорку ніхто не сприймає всерйоз.
Рада безпеки ООН відмовилась підтримати запропонований Російською Федерацією проєкт резолюції про створення комісії з розслідування нібито здійснення на території України військово-біологічної діяльності США. Про це
За проєкт проголосували Росія і Китай, проти — США, Велика Британія та Франція. Десятеро країн, які не є постійними членами Радбезу, утримались.
Росія неодноразово звинувачувала США у виробництві біологічної зброї в Україні, хоча й безпідставно. Вашингтон відреагував на це попередженнями, що Москва може сама готувати біологічну чи хімічну атаку. Минулого тижня Росія розповсюдила в Радбезі 310-сторінковий документ, у якому стверджувалося, що "біологічна діяльність" здійснюється в Україні за підтримки Міністерства оборони США. Василь Небензя розповідав, що в березні на Херсонщині російські військові, нібито, знайшли три безпілотники з ємностями, які можуть "поширювати комарів, заражених небезпечними вірусами", інформує