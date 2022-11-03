Рада безпеки ООН відмовила Росії у розслідуванні використання Україною "бойових комарів"

Країну-агресорку ніхто не сприймає всерйоз.

Рада безпеки ООН відмовила Росії у розслідуванні використання Україною
© Russian Mission UN / Twitter

Рада безпеки ООН відмовилась підтримати запропонований Російською Федерацією проєкт резолюції про створення комісії з розслідування нібито здійснення на території України військово-біологічної діяльності США. Про це повідомляє The Washington Post.

За проєкт проголосували Росія і Китай, проти — США, Велика Британія та Франція. Десятеро країн, які не є постійними членами Радбезу, утримались.

Росія неодноразово звинувачувала США у виробництві біологічної зброї в Україні, хоча й безпідставно. Вашингтон відреагував на це попередженнями, що Москва може сама готувати біологічну чи хімічну атаку. Минулого тижня Росія розповсюдила в Радбезі 310-сторінковий документ, у якому стверджувалося, що "біологічна діяльність" здійснюється в Україні за підтримки Міністерства оборони США. Василь Небензя розповідав, що в березні на Херсонщині російські військові, нібито, знайшли три безпілотники з ємностями, які можуть "поширювати комарів, заражених небезпечними вірусами", інформує ZN.ua.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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