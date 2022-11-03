Разючі зміни у поведінці Росії демонструють її провал у війні — Зеленський

Раніше РФ вимагала гарантії від США, тепер — від України, інформує ZN.ua.

Разючі зміни у поведінці Росії демонструють її провал у війні — Зеленський
© Володимир Зеленський/Facebook

252 дні тому Росія вимагала гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. А після восьми місяців російської так званої «спеціальної операції» у Кремлі вимагають гарантій безпеки вже від України. Про разючі зміни у риториці РФ згадав у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Він повідомив, що експортна зернова ініціатива продовжить працювати, тож російський шантаж ні до чого не призвів.

Вимагаючи від України надання гарантій безпеки для «зернового коридору», Росія показує те, якої поразки вона зазнала за час повномасштабної війни, певен він.

«Це справді разючі зміни. Це показує і те, якого провалу зазнала російська агресія, і те, наскільки ми з вами міцні, коли зберігаємо єдність. Мільйони українців і українок, які воюють і працюють заради нашої свободи, і мільйони людей по всьому світу, які допомагають нам протистояти російському терору», — наголосив він.

Як повідомлялось, президент Росії Владімір Путін не наважився вступити у відкритий конфлікт із Туреччиною, яка не визнала розрив «зернової угоди» і пообіцяла продовжити вивозити українське продовольство, всупереч загрозам Кремля.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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