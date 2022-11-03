П'ятеро мобілізованих росіян пішли жити у ліс під Луганськом

П'ятеро мобілізованих з Томської області, яких командування відправило до анексованої Луганської області в Україні, залишили свою військову частину та пішли до лісу. У лісі вони ховаються вже понад два тижні, востаннє зв'язувалися із рідними 17 жовтня. За словами родичів, чоловікам погрожують кримінальними справами про дезертирство. Про це повідомляє видання «Сибирь. Реалии».

Мати одного з втікачів розповіла, що її сина мобілізували 26 вересня і пообіцяли, що він пройде тримісячну підготовку у військовій частині Омська. Проте вже 29 вересня його з товаришами переправили під Ростов-на-Дону, а за тиждень — до Луганської області.

В обох військових частинах їх називали «м'ясом» та «фаршем», а під Луганськ сина відправили без продовольства та боєприпасів.

На Луганщині мобілізовані, за словами матері, потрапили під мінометний обстріл і були змушені відступати, адже жодної техніки вони не мали — лише автомати.