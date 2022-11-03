Троє лідерів G20 не підтвердили своєї участі в саміті

Менше, ніж за два тижні до початку саміту G20 лідери трьох країн ще не підтвердили своєї участі у ньому. Про це повідомляє Antara.

«Троє лідерів ще не підтвердили своєї участі», — сказав президент Індонезії Джоко Відодо, не уточнивши, про кого саме йде мова.

Він заявив, що планує зателефонувати президентам, які досі не підтвердили свою присутність на саміті Групи двадцяти.

«Кількість лідерів G20, які підтвердили свою участь у саміті на Балі, можна назвати достатньо високою», — сказав він, додавши, що проведення заходу такого рівня є честю для Індонезії.

Міністерка закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді заявила, що кілька лідерів не підтвердили свою присутність через особливі ситуації в їхніх країнах.

Зокрема, бразильський лідер поки не підтвердив, чи візьме участь у саміті через президентські вибори, які наразі завершуються в країні: новий президент вступить на посаду 1 січня 2023 року.

Саміт планується провести на індонезійському курортному острові Балі 15–16 листопада 2022 року.

Одним із лідерів G20, який підтвердив свою участь, є президент США Джозеф Байден.