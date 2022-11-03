Північна Корея випустила 23 ракети, викликавши повітряну тривогу на Півдні

На південнокорейському острові Уллин завили сирени повітряної тривоги, а мешканці евакуювалися в підземні притулки після того, як Північна Корея випустила в середу понад 20 ракет, повідомляє AP NEWS .

Принаймні одна з них впала неподалік напруженого морського кордону між Північчю та Півднем. Південна Корея швидко відповіла пуском своїх ракет у тому самому прикордонному районі. Пуски відбулися через кілька годин після того, як Північна Корея пригрозила застосувати ядерну зброю, щоб змусити США і Південну Корею "заплатити найжахливішу ціну в історії" на знак протесту проти південнокорейсько-американських військових навчань, що тривають, які вона розглядає як репетицію вторгнення.

Шквал ракетних випробувань Півночі припав на той момент, коли увага всього світу була прикута до Південної Кореї після трагедії, що сталася у вихідні на Хелловін, коли понад 150 людей загинули внаслідок тисняви в Сеулі.

Військові Південної Кореї заявили, що Північна Корея в середу запустила щонайменше 23 ракети — 17 вранці та шість удень — біля східного та західного узбережжя. За словами військових, все це були балістичні ракети малої дальності або, можливо, ракети класу "земля-повітря".

Також у середу Північна Корея випустила близько 100 артилерійських снарядів у східній морській буферній зоні, яку Кореї створили у 2018 році для зниження напруженості, за даними військових Південної Кореї. 23 ракети - це рекордна для Північної Кореї кількість ракетних випробувань за один день. Одна з балістичних ракет летіла у бік південнокорейського острова Уллин і впала в 167 на північний захід від острова. Військові Південної Кореї оголосили повітряну тривогу.

Міністерство транспорту Південної Кореї повідомило, що через північнокорейські ракетні пуски воно закрило деякі повітряні маршрути над східними водами країни до ранку четверга.

Північна Корея стверджує, що ракетні пуски були реакцією на спільні військові навчання Вашинктону та Сеула, які вона розглядає як репетицію вторгнення. У заяві, опублікованій на початку середи, Пак Чон Чон, секретар правлячої Трудової партії, який вважається близькою довіреною особою лідера Кім Чен Іна, назвав навчання південнокорейських ВПС "Пильний шторм" "агресивними та провокаційними".

"Якщо США та Південна Корея спробують застосувати збройні сили проти (Північної Кореї) без жодного страху, спеціальні засоби збройних сил (Північ) виконають свою стратегічну місію негайно", - сказав Пак, явно посилаючись на ядерну зброю своєї країни. " США та Південній Кореї доведеться зіткнутися з жахливим випадком і заплатити найстрашнішу ціну в історії", - сказав він.

Офіційні особи США та Південної Кореї твердо заявили, що їхні вчення мають оборонний характер і що вони не мають намірів нападати на Північну Корею. "Ми відкидаємо думку про те, що вони служать якоюсь провокацією. Ми ясно дали зрозуміти, що у нас немає ворожих намірів щодо (Північної Кореї), і закликаємо їх до серйозної та тривалої дипломатії", - заявила у вівторок представник Ради національної. безпеки Білого дому Адрієнна Вотсон.

Військові навчання Vigilant Storm цього року є наймасштабнішими за всю історію щорічних осінніх маневрів, повідомили в Індо-Тихоокеанському командуванні США . Заплановано близько 1600 вильотів за участю 240 американських та південнокорейських винищувачів. Цілодобові навчання, які розпочалися 31 жовтня, триватимуть до 4 листопада та включають тактику ведення бойових дій як у повітрі, так і на землі, йдеться у повідомленні.

Офіційні особи США та Південної Кореї твердо заявили, що їхні вчення мають оборонний характер і що вони не мають намірів нападати на Північну Корею.

"Ми відкидаємо думку про те, що вони служать якоюсь провокацією. Ми ясно дали зрозуміти, що у нас немає ворожих намірів щодо (Північної Кореї), і закликаємо їх до серйозної та тривалої дипломатії", - заявила у вівторок представник Ради національної. безпеки Білого дому Адрієнна Вотсон.