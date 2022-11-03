В Міноборони розповіли, які дії перешкоджають роботі з повернення полонених

Родичів, друзів і активістів просять не ширити інформацію про полонених, інформує ZN.ua.

В Міноборони розповіли, які дії перешкоджають роботі з повернення полонених
© Ганна Маляр / Facebook

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр застерегла родичів та друзів тих, хто перебуває у полоні від поширення у соціальних мережах повідомлень, де на фото зображено безвісти зниклого або полоненого українського військовослужбовця у військовому однострої, із вказанням прізвища, ім’я, по-батькові та військової посади.

Також не слід розміщувати у загальному доступі інформацію про значущість цієї особи для суспільства, її політичні погляди, місце служби чи попередню роботу, відомості про склад сім’ї, про рідних і близьких тощо.

Такі дії, за словами Маляр, можуть зашкодити військовослужбовцю та ускладнити перемовини щодо обміну.

«Річ у тім, що вказана особа дійсно може перебувати в полоні, але ворог при цьому вважає її цивільною. Або особа може просто переховуватись на тимчасово окупованих територіях і шукати можливості повернутись. Оприлюднюючи данні і фото такої людини, ви даєте ворогу орієнтир на пошуки», — пояснила вона.

Крім того, це спонукає ворога прискіпливо ставитися саме до цієї конкретної особи, в результаті чого вимоги до її обміну стають завищеними, а сам процес – максимально ускладненим.

Маляр додала, що поширення в соціальних мережах інформації про позивні українських бійців, військові частини і місця їх дислокації, про обставини потрапляння військовослужбовців в полон тощо несе загрозу не тільки самим полоненим, але й їх бойовим побратимам.

Замість закликів і пошуку у соцмережах, представниця Міноборони радить звертатися до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який діє на базі Головного управління розвідки Міноборони України і об’єднує в собі понад десять державних установ та організацій.

Адреса приймальні: м. Київ, вулиця Спаська 37, телефони +38 (095) 412 74 24; + 38 (044) 425 12 09.

Ця установа здійснює прийом родичів військовополонених та безвісти зниклих і надає юридичну, психологічну, а також іншу наявну інформацію.

«Сьогодні влада разом з усіма причетними державними інституціями робить усе можливе, аби кожен український воїн залишився живим і якомога скоріше повернувся додому», — наголосила Маляр і додала, що свідченням цього є те, що від початку широкомасштабної російської агресії, станом на сьогодні, в рамках 29 обмінів повернуто вже 1030 українців та українок, які перебували у ворожому полоні.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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