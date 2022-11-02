Ріші Сунак візьме участь у кліматичному саміті в Єгипті.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак у середу заявив, що візьме участь у кліматичному саміті ООН у Єгипті цього місяця. Таким чином, він скасував рішення пропустити його, яке викликало критику в країні та за кордоном.

Офіс Сунака раніше заявив, що він змушений пропустити саміт, відомий як COP27, який розпочнеться у неділю. Він послався на "невідкладні внутрішні зобов'язання", включаючи підготовку до важливої заяви про державний бюджет, заплановану на 17 листопада.