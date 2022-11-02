В МЗС Китаю прокоментували руйнування РФ критичної інфраструктури України, знову згадавши про дипломатичні зусилля
Там не відповіли й на те, кого у Піднебесній підтримують в історії з "зерновою угодою", інформує
Речника МЗС Китаю під час одного з брифінгів в міністерстві запитали, чи вважає він, що ракетні удари Росії по критичній інфраструктурі України можна вважати захистом законних інтересів російської безпеки, проте у відповідь Чжао Ліцзянь лише закликав сторони заохочувати дипломатичні зусилля. Про це повідомляє
"Я чітко виклав позицію Китаю щодо кризи в Україні. За нинішніх обставин усім сторонам необхідно зберігати спокій і виявляти стриманість, заохочувати та підтримувати всі дипломатичні зусилля, спрямовані на мирне врегулювання кризи в Україні, та спільно працювати над деескалацією", - сказав Чжао Ліцзянь.
Прямої відповіді на питання про те, чи підтримують в Піднебесній Україну в ситуації з "зерновою угодою", Ліцзянь також уникнув.
"Щодо продовольчої проблеми, Китай висунув ініціативу щодо міжнародного співробітництва у сфері продовольчої безпеки. Ми готові активізувати спілкування та співпрацю з усіма сторонами, щоб досягти більшого міжнародного консенсусу та допомогти забезпечити глобальну продовольчу безпеку", - зазначив Чжао Ліцзянь.