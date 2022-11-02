В МЗС Китаю прокоментували руйнування РФ критичної інфраструктури України, знову згадавши про дипломатичні зусилля

Там не відповіли й на те, кого у Піднебесній підтримують в історії з "зерновою угодою", інформує ZN.ua.

В МЗС Китаю прокоментували руйнування РФ критичної інфраструктури України, знову згадавши про дипломатичні зусилля
© Pixabay

Речника МЗС Китаю під час одного з брифінгів в міністерстві запитали, чи вважає він, що ракетні удари Росії по критичній інфраструктурі України можна вважати захистом законних інтересів російської безпеки, проте у відповідь Чжао Ліцзянь лише закликав сторони заохочувати дипломатичні зусилля. Про це повідомляє пресслужба китайського відомства.

"Я чітко виклав позицію Китаю щодо кризи в Україні. За нинішніх обставин усім сторонам необхідно зберігати спокій і виявляти стриманість, заохочувати та підтримувати всі дипломатичні зусилля, спрямовані на мирне врегулювання кризи в Україні, та спільно працювати над деескалацією", - сказав Чжао Ліцзянь.

Прямої відповіді на питання про те, чи підтримують в Піднебесній Україну в ситуації з "зерновою угодою", Ліцзянь також уникнув.

"Щодо продовольчої проблеми, Китай висунув ініціативу щодо міжнародного співробітництва у сфері продовольчої безпеки. Ми готові активізувати спілкування та співпрацю з усіма сторонами, щоб досягти більшого міжнародного консенсусу та допомогти забезпечити глобальну продовольчу безпеку", - зазначив Чжао Ліцзянь.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Використовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські ShahedВикористовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські Shahed
США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.
США назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегіїСША назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегії
США прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — PoliticoСША прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — Politico
Білий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із ЗеленськимБілий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із Зеленським
Блок рекламы


Похожие новости
Антонівський міст у Херсоні знову під ударами українських HIMARSАнтонівський міст у Херсоні знову під ударами українських HIMARS
Зеленський заявив, що компроміси з РФ були найбільшою помилкою УкраїниЗеленський заявив, що компроміси з РФ були найбільшою помилкою України
У МЗС України назвали геноцидом обстріли цивільної інфраструктури з боку РФУ МЗС України назвали геноцидом обстріли цивільної інфраструктури з боку РФ
Медведєв допустив перемогу України у війні з РосієюМедведєв допустив перемогу України у війні з Росією
Зеленський і Макрон обговорили нові поставки зброї для УкраїниЗеленський і Макрон обговорили нові поставки зброї для України
Джонсон сумнівається, що РФ наважиться використати ядерну зброю проти УкраїниДжонсон сумнівається, що РФ наважиться використати ядерну зброю проти України
Данілов розповів, хто в Кремлі лобіює знищення української інфраструктуриДанілов розповів, хто в Кремлі лобіює знищення української інфраструктури
У Росії знову оштрафували «Вікіпедію» за статті про війнуУ Росії знову оштрафували «Вікіпедію» за статті про війну
Проти іранських ракет в України немає захисту — речник Повітряних силПроти іранських ракет в України немає захисту — речник Повітряних сил
У Києві готують алгоритм дій на випадок колапсу критичної інфраструктуриУ Києві готують алгоритм дій на випадок колапсу критичної інфраструктури
Последние новости
Подгружаем последние новости