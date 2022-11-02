Доньці ексміністра оборони оголосили підозру в роботі на Росію

Служба безпеки України повідомила про підозру в антиукраїнській діяльності доньку колишнього міністра оборони України у 2012-2014 роках. За даними слідства, вона керувала підприємствами, які постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу Росії.

Підозру за ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 Кримінального кодексу України – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, жінці повідомили заочно. На разі слідчі намагаються встановити місце її знаходження.

Зазначимо, що з 2012 по 2014 рік Міністерство оборони України очолював Павло Лебедєв, який має доньку Альону.

В червні прокуратура арештувала майно фінансово-промислової групи доньки Павла Лебедєва та передала в управління АРМА 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 мільйонів гривень, що належать підприємствам родини експосадовця.