WP: Путін не завдав ядерний удар по Україні, тому що боїться Індію і Китай

Росія намагається компенсувати свої дедалі більші втрати в Україні погрозами застосувати ядерну зброю і «брудні бомби». Тож лідери Заходу змушені гадати, чи не планує Москва велику ескалацію, можливості відповісти на яку у США і НАТО будуть досить обмежені.

Президент США Джо Байден і його радники пильно стежать за сигналами з Кремля, який на думку американського лідера, ставить світ до «Армагеддону» ближче, ніж будь-коли з часів Карибської кризи. Американські урядовці публічно застерігають, що за застосування ядерної зброї Росія понесе «катастрофічні наслідки», - пише Washington Post .

«Розмови про застосування такої зброї небезпечні і безвідповідальні. Якщо це станеться, ви побачите дуже серйозну відповідь з боку міжнародної спільноти», - сказав міністр оборони США Ллойд Остін.

Чиновники адміністрації Байдена ухиляються від відповіді на запитання про те, якою саме може бути така міжнародна відповідь, посилаючись на стратегічну неоднозначність. Однак, вони зауважують, що через приватні канали донесли до Росії дуже чіткі попередження. У Вашингтоні також наголошують, що мають великий спектр варіантів відповіді на російські дії. Тож обирати є з чого.

Однак, руки адміністрації можуть бути більш зв’язаними, ніж у Білому домі хотіли б визнати. Санкції були б очевидним способом покарання. Але деякі експерти занепокоєні, що економічних методів буде не достатньо, щоб поставити Путіна на коліна.

«Немає підтвердженого досвіду, в якому б санкції успішно допомогли стримуванню. На жаль, цей корабель вже відчалив. США потрібно бути готовими застосувати військову силу», - сказав колишній чиновник Держдепартаменту і професор Колумбійського університету Едді Фішмен.