Росія залишає за собою право вийти із зернової угоди — Путін

Хазяїн Кремля заявив, що вимагав від Києва «гарантій».

Росія залишає за собою право вийти із зернової угоди — Путін
© Офіційний сайт Кремля

Президент Росії Володимир Путін заявив, що країна-агресорка залишає за собою «право» вийти із зернових угод, «якщо Україна порушить надані гарантії».

Він підтвердив, що Росія повертається до виконання умов «зернової ініціативи» та що відповідні доручення відновити повноцінну участь РФ в угоді вже надано Міністерству оборони.

При цьому, за його словами, Москва вимагала від Києва гарантії, що судноплавний коридор не використатимуть «для атак на Чорноморський флот», посередником у чому виступила Туреччина.

«Росія зберігає право вийти з угоди, якщо Україна порушить свої зобов'язання. У цьому випадку все українське зерно Росія передасть найбіднішим країнам безоплатно», - заявив Путін.


Ірина Знась, ZN.ua





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