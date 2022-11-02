США планують передати Україні антидронні системи VAMPIRE до середини 2023 року

Протиповітряна оборона нашої держави залишається пріоритетом для Пентагону, інформує ZN.ua.

Сполучені Штати Америки збираються спрямувати в Україну системи для боротьби з безпілотниками VAMPIRE до середини 2023 року. Про це повідомив речник Міністерства оборони США Пет Райдер, пише Defence News.

«Протиповітряна оборона залишається пріоритетом, це те, на чому ми плануємо продовжувати фокусуватися і працювати настільки швидко, наскільки зможемо. Що стосується VAMPIRE, ми очікуємо, що укладемо контракт протягом наступних кількох місяців, і зараз сподіваємося, що поставка відбудеться в середині 2023 року», – заявив Райдер.

За словами представника компанії-виробника, вона розраховує доставити озброєння впродовж дев’яти місяців після укладення контракту, як того вимагає Пентагон.

Як зазначається, Міноборони США анонсувало поставку таких антидронних систем ще 24 серпня. Установки VAMPIRE використовують невеликі ракети для збиття дронів, застосовуючи лазерне наведення на цілі. Системи обладнані спеціальними кріпленнями, що дозволяють швидко встановити їх у кузов вантажівки.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Використовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські ShahedВикористовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські Shahed
США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.
США назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегіїСША назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегії
США прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — PoliticoСША прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — Politico
Білий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із ЗеленськимБілий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із Зеленським
Блок рекламы


Похожие новости
Іспанія передає Україні чотири системи ППО Hawk, ЗРК Aspide, гармати та снарядиІспанія передає Україні чотири системи ППО Hawk, ЗРК Aspide, гармати та снаряди
WP: Путін не завдав ядерний удар по Україні, тому що боїться Індію і КитайWP: Путін не завдав ядерний удар по Україні, тому що боїться Індію і Китай
Росія і Білорусь проведуть спільні військові навчання «Щит союзу - 2023»Росія і Білорусь проведуть спільні військові навчання «Щит союзу - 2023»
У керівництві армії РФ обговорювали можливість використання ядерної зброї в Україні – NYTУ керівництві армії РФ обговорювали можливість використання ядерної зброї в Україні – NYT
"Слуги" зайнялися законодавчим спамом: фото- та відеозйомки людей в Україні хочуть заборонити"Слуги" зайнялися законодавчим спамом: фото- та відеозйомки людей в Україні хочуть заборонити
Мобілізація у 2023 році: хто отримає повістку та що потрібно знати українцямМобілізація у 2023 році: хто отримає повістку та що потрібно знати українцям
Болсонару погодився передати владу наступнику після виборів у БразиліїБолсонару погодився передати владу наступнику після виборів у Бразилії
Гендиректор "Укренерго": Україні загрожує "зимова гуманітарна криза", енергосистема знаходиться на краю прірвиГендиректор "Укренерго": Україні загрожує "зимова гуманітарна криза", енергосистема знаходиться на краю прірви
Попри нові удари по Україні до Києва приїхала заступниця держсекретаря СШАПопри нові удари по Україні до Києва приїхала заступниця держсекретаря США
Кабмін відмовся виділити гроші на зарплати новим прокурорам САП — ШабунінКабмін відмовся виділити гроші на зарплати новим прокурорам САП — Шабунін
Последние новости
Подгружаем последние новости