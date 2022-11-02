США планують передати Україні антидронні системи VAMPIRE до середини 2023 року

Сполучені Штати Америки збираються спрямувати в Україну системи для боротьби з безпілотниками VAMPIRE до середини 2023 року. Про це повідомив речник Міністерства оборони США Пет Райдер, пише Defence News .

«Протиповітряна оборона залишається пріоритетом, це те, на чому ми плануємо продовжувати фокусуватися і працювати настільки швидко, наскільки зможемо. Що стосується VAMPIRE, ми очікуємо, що укладемо контракт протягом наступних кількох місяців, і зараз сподіваємося, що поставка відбудеться в середині 2023 року», – заявив Райдер.

За словами представника компанії-виробника, вона розраховує доставити озброєння впродовж дев’яти місяців після укладення контракту, як того вимагає Пентагон.