США планують передати Україні антидронні системи VAMPIRE до середини 2023 року
Протиповітряна оборона нашої держави залишається пріоритетом для Пентагону, інформує
Сполучені Штати Америки збираються спрямувати в Україну системи для боротьби з безпілотниками VAMPIRE до середини 2023 року. Про це повідомив речник Міністерства оборони США Пет Райдер, пише
«Протиповітряна оборона залишається пріоритетом, це те, на чому ми плануємо продовжувати фокусуватися і працювати настільки швидко, наскільки зможемо. Що стосується VAMPIRE, ми очікуємо, що укладемо контракт протягом наступних кількох місяців, і зараз сподіваємося, що поставка відбудеться в середині 2023 року», – заявив Райдер.
За словами представника компанії-виробника, вона розраховує доставити озброєння впродовж дев’яти місяців після укладення контракту, як того вимагає Пентагон.
Як зазначається, Міноборони США анонсувало поставку таких антидронних систем ще 24 серпня. Установки VAMPIRE використовують невеликі ракети для збиття дронів, застосовуючи лазерне наведення на цілі. Системи обладнані спеціальними кріпленнями, що дозволяють швидко встановити їх у кузов вантажівки.