Українські військові закріплюються та готуються до звільнення територій – Міноборони

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону заявила, що в районі Бахмута та Соледара тривають інтенсивні бої.

"Інтенсивність різна, тому що це динаміка, це зрозуміло. У нас були періоди, коли ми щодня подавали новини. Приміром, про звільнені населені пункти. Є періоди, коли в нас триває активна оборона, як зараз. Епіцентром дійсно цього тижня ми бачимо, що є Бахмут та Соледар і взагалі донецький напрямок", - наголосила Маляр.

За її словами, на фронтах триває підготовка до звільнення територій.

"Якщо говорити загалом про ситуацію на фронтах, то можна охарактеризувати це як підготовку до звільнення наших територій і закріплення на територіях, які ми вже звільнили. Там тривають стабілізаційні заходи", - додала заступниця міністра.