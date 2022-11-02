Війська РФ будують захисні споруди у Новій Каховці
Окупанти примусово відселяють жителів вулиць, які розташовані біля самого Дніпра, інформує
Окупанти нині зосереджені на побудові захисних споруд на лівому березі Дніпра у Херсонській області, зокрема, і в Новій Каховці, заявив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко в коментарі
"Сьогодні окупаційні війська основну увагу приділяють побудові захисних споруд на лівобережжі Херсонщини, зокрема в Новій Каховці. Мова йде про окопи, відповідні укріплення з метою оборони у подальших боях зі Збройними силами України. Відповідно проводиться ціла низка примусового характеру дій, пов’язаних з тим, щоб звільнити територію від населення цивільного", – наголосив Коваленко.
За його словами, російські війська вимагають відселятися жителів вулиць, які розташовані біля річки Дніпро.
"Окупанти всім кажуть покинути свої житлові будинки, а в таких населених пунктах як Корсунка і Дніпряне, там берег, там копаються ці окопи з метою недопущення переправи з правого боку наших військ", – зазначив мер.
Він також наголосив, що така ж сама ситуація відбувається в Каховці та Горностаївці.