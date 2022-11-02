ЗСУ ліквідували ще 800 російських військових та багато ворожої техніки: свіже зведення Генштабу

Найважче окупантам було на лиманському та авдіївському напрямках, інформує ZN.ua.

ЗСУ ліквідували ще 800 російських військових та багато ворожої техніки: свіже зведення Генштабу
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Учора ЗСУ ліквідували 800 російських військових. Після цього загальна кількість втрат серед особового складу армії ворога зросла до 73 270 "двохсотих". Про це повідомляє пресслужба ГШ ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на 2 листопада:

  • танків ? 2714 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ? 5525 (+24) од,
  • артилерійських систем – 1733 (+3) од,
  • РСЗВ – 387 (+4) од,
  • засоби ППО ? 198 (+1) од,
  • літаків – 277 (+1) од,
  • гелікоптерів – 258 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1438 (+23),
  • крилаті ракети ? 397 (+0),
  • кораблі /катери ? 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4153 (+10) од,
  • спеціальна техніка ? 154 (+0).

"Найбільших втрат окупанти зазнали на авдіївському та лиманському напрямках", - йдеться в повідомленні ГШ.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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