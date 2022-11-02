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2022-11-02
Зеленський заявив, що компроміси з РФ були найбільшою помилкою України
Президент зазначив, що наша країна не готова знову йти на компроміси з Росією, інформує
© Офіс президента
Глава Української держави Володимир Зеленський заявив, що компроміси з Росією в минулому були найбільшою помилкою нашої країни. За його словами, Україна не піде на компроміси з Росією після її цинічного вторгнення.
"Я думаю, що деякі лідери країн, звичайно хотіли б (компромісів - ред.). Я не хочу зараз давати свою оцінку цьому, тому що це немає значення. Тому що для мене не важливо, що хтось намагається підштовхнути нас. Ми уже там були (у домовленості з Росією - ред.). Для нас там нічого нового, жодних сюрпризів. Я знаю, чим закінчить ця історія", - зазначив Зеленський в
Анна Конюченко, ZN.ua