Зеленський заявив, що компроміси з РФ були найбільшою помилкою України

Президент зазначив, що наша країна не готова знову йти на компроміси з Росією, інформує ZN.ua.

Зеленський заявив, що компроміси з РФ були найбільшою помилкою України
© Офіс президента

Глава Української держави Володимир Зеленський заявив, що компроміси з Росією в минулому були найбільшою помилкою нашої країни. За його словами, Україна не піде на компроміси з Росією після її цинічного вторгнення.

"Я думаю, що деякі лідери країн, звичайно хотіли б (компромісів - ред.). Я не хочу зараз давати свою оцінку цьому, тому що це немає значення. Тому що для мене не важливо, що хтось намагається підштовхнути нас. Ми уже там були (у домовленості з Росією - ред.). Для нас там нічого нового, жодних сюрпризів. Я знаю, чим закінчить ця історія", - зазначив Зеленський в інтерв'ю чеському телебаченню.


Анна Конюченко, ZN.ua





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