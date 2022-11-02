Росія вже уподібнилась до Ірану – теж стала міжнародним ізгоєм – Пентагон

«Продовження змови» між цими країнами викликає занепокоєння, інформує ZN.ua.

Росія вже уподібнилась до Ірану – теж стала міжнародним ізгоєм – Пентагон

Росія і далі покладається на Іран у постачанні зброї для ведення війни проти України, що є ознакою ізоляції. Таку заяву озвучив речник Пентагону генерал Пет Райдер.

«Іран надав Росії БПЛА, і ми очікуємо, що вони, ймовірно, шукатимуть більше, – сказав генерал. – У нас є занепокоєння, що Росія також може прагнути придбати в Ірану додаткові передові боєприпаси, наприклад, ракети класу «земля-земля» для використання в Україні. Якщо ми побачимо, що Росія використовує такі можливості на полі бою, ми, зробимо все можливе, щоб прояснити це».


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Використовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські ShahedВикористовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські Shahed
США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.
США назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегіїСША назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегії
США прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — PoliticoСША прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — Politico
Білий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із ЗеленськимБілий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із Зеленським
Блок рекламы


Похожие новости
Україна повідомила Ірану про наслідки за поставку Росії ракет і додаткових дронівУкраїна повідомила Ірану про наслідки за поставку Росії ракет і додаткових дронів
Росія залишає за собою право вийти із зернової угоди — ПутінРосія залишає за собою право вийти із зернової угоди — Путін
Росія і Білорусь проведуть спільні військові навчання «Щит союзу - 2023»Росія і Білорусь проведуть спільні військові навчання «Щит союзу - 2023»
Росія злякалася турецького флоту та капітулювала у зерновій війні з Україною - російські ЗМІРосія злякалася турецького флоту та капітулювала у зерновій війні з Україною - російські ЗМІ
Генерал Забродський: Росія може організувати наступ зі сторони Сум та Запоріжжя, аби оточити ЗСУ на сходіГенерал Забродський: Росія може організувати наступ зі сторони Сум та Запоріжжя, аби оточити ЗСУ на сході
Поставки РФ іранських дронів і ракет: Аналітики вважають, що російська залежність від озброєння з Ірану зростатимеПоставки РФ іранських дронів і ракет: Аналітики вважають, що російська залежність від озброєння з Ірану зростатиме
Росіяни так і не змогли впоратись з українськими партизанами – ISWРосіяни так і не змогли впоратись з українськими партизанами – ISW
Ситуація на Донеччині загострилася, росіяни наступають з подвоєною силою – ISWСитуація на Донеччині загострилася, росіяни наступають з подвоєною силою – ISW
Дронів буде більше: Росія та Іран посилюють співпрацюДронів буде більше: Росія та Іран посилюють співпрацю
Саудівська Аравія має інформацію про плани Ірану атакувати її та Ірак – WSJ
Последние новости
Подгружаем последние новости