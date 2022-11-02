Росія вже уподібнилась до Ірану – теж стала міжнародним ізгоєм – Пентагон

Росія і далі покладається на Іран у постачанні зброї для ведення війни проти України, що є ознакою ізоляції. Таку заяву озвучив речник Пентагону генерал Пет Райдер.

«Іран надав Росії БПЛА, і ми очікуємо, що вони, ймовірно, шукатимуть більше, – сказав генерал. – У нас є занепокоєння, що Росія також може прагнути придбати в Ірану додаткові передові боєприпаси, наприклад, ракети класу «земля-земля» для використання в Україні. Якщо ми побачимо, що Росія використовує такі можливості на полі бою, ми, зробимо все можливе, щоб прояснити це».