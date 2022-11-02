Окупанти анулюють перепустки українського зразка для персоналу ЗАЕС — ГУР

Працівників станції змушують визначитися щодо підписання або відмови від контракту з «Росатомом», інформує ZN.ua.

Окупанти анулюють перепустки українського зразка для персоналу ЗАЕС — ГУР
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На ЗАЕС окупанти анулюють перепустки українського зразка для персоналу. Також на даху енергоблоку станції загарбники встановили військове обладнання. Про це повідомляє ГУР Міноборони.

Зазначається, що окупанти виставили умову ліцензованим співробітникам оперативної зміни ЗАЕС, що до 2 листопада вони мають визначитися щодо підписання або відмови від контракту з «Росатомом». Іншим працівникам станції заявили про термін – до 1 грудня.

За даними ГУР, найближчим часом перепустки на станцію українського зразка будуть анульовані. Крім того, наразі інженерно-технічних працівників ЗАЕС на робочі місця не допускають. Доступ мають лише оперативні працівники (зміна управління).

Також розвідка повідомляє, що в Енергодар прибули так звані «кадирівці», які патрулюють групами по 15-20 осіб.

«Зв'язок в місті практично відсутній, переміщення доцільно здійснювати з 09:00 до 15:00. Після 15:00 зростає вірогідність потрапити під фільтраційні заходи», - розповіли в ГУР.

А на даху п’ятого енергоблоку ЗАЕС війська РФ встановили обладнання РЕБ для боротьби з засобами аеророзвідки. На промисловій зоні станції розміщено чергову зміну загарбників. Командний склад розосереджений по місту та проживає в квартирах місцевих жителів, які виїхали.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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