У Повітряних силах розповіли, чим небезпечні іранські балістичні ракети

РФ почне скоро використовувати у війні прти України іранські балістичні ракети, інформує ZN.ua.

У Повітряних силах розповіли, чим небезпечні іранські балістичні ракети
© Mignews

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що балістичний тип ракет більш небезпечний, ніж інші. За його словами, РФ почне скоро використовувати іранські балістичні ракети у війні проти Ураїни.

"Проти балістичних ракет, на жаль, у нас немає ефективних засобів для захисту. Це балістика, вона летить практично з космосу, летить на великій швидкості вниз. Збивати їх фактично нереально, але протидіяти можна у різний спосіб", - повідомив Ігнат.

Речник також підкреслив: "Найкращий спосіб – знищити їх (балістичні ракети- ред.)там, звідки їх запускають. А це дальність ракет 300 та 700 км. Тому різні методи впливу, "бавовни" є, їх ніхто не скасовував".


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Використовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські ShahedВикористовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські Shahed
США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.
США назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегіїСША назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегії
США прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — PoliticoСША прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — Politico
Білий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із ЗеленськимБілий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із Зеленським
Блок рекламы


Похожие новости
Проти іранських ракет в України немає захисту — речник Повітряних силПроти іранських ракет в України немає захисту — речник Повітряних сил
Заяви, що іранські дрони зроблені «з багна та палок» - це міф — УкроборонпромЗаяви, що іранські дрони зроблені «з багна та палок» - це міф — Укроборонпром
У прокуратурі розповіли про українців, які штурмували "Азовсталь": що відомо про зрадниківУ прокуратурі розповіли про українців, які штурмували "Азовсталь": що відомо про зрадників
ЗСУ збили майже всі випущені Україною ракети 31 жовтня: інфографікаЗСУ збили майже всі випущені Україною ракети 31 жовтня: інфографіка
Молдова висилає російського дипломата після падіння ракети на своїй територіїМолдова висилає російського дипломата після падіння ракети на своїй території
У Повітряних силах прокоментували високий відсоток збитих ракетУ Повітряних силах прокоментували високий відсоток збитих ракет
Розвідка повідомила, коли РФ застосує іранські балістичні ракетиРозвідка повідомила, коли РФ застосує іранські балістичні ракети
Використовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські ShahedВикористовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські Shahed
У Генштабі розповіли, чи будуть збільшувати темпи мобілізації в УкраїніУ Генштабі розповіли, чи будуть збільшувати темпи мобілізації в Україні
Росія погрожує «переглянути відносини» з Секретаріатом ООН через розслідування про «не іранські» дрониРосія погрожує «переглянути відносини» з Секретаріатом ООН через розслідування про «не іранські» дрони
Последние новости
Подгружаем последние новости