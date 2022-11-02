У Повітряних силах розповіли, чим небезпечні іранські балістичні ракети

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що балістичний тип ракет більш небезпечний, ніж інші. За його словами, РФ почне скоро використовувати іранські балістичні ракети у війні проти Ураїни.

"Проти балістичних ракет, на жаль, у нас немає ефективних засобів для захисту. Це балістика, вона летить практично з космосу, летить на великій швидкості вниз. Збивати їх фактично нереально, але протидіяти можна у різний спосіб", - повідомив Ігнат.

Речник також підкреслив: "Найкращий спосіб – знищити їх (балістичні ракети- ред.)там, звідки їх запускають. А це дальність ракет 300 та 700 км. Тому різні методи впливу, "бавовни" є, їх ніхто не скасовував".