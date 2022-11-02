Польща побудує загородження на кордоні з Калінінградською областю РФ

Польща прийняла рішення побудувати загородження на кордоні з Калінінградською областю Росії. Будувати паркан розпочнуть вже сьогодні, до роботи також залучені бійці інженерно-саперних підрозділів, повідомив глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак.

«Я вирішив вжити заходів для посилення безпеки на кордоні Польщі з Калінінградською областю шляхом закриття цього кордону. Тому сьогодні розпочнуться роботи з будівництва тимчасового загородження на кордоні з Калінінградською областю. Ми використовуємо досвід, набутий минулого року. Немає сумніву, що тимчасове загородження захистило польсько-білоруський кордон. Це зробило гібридну атаку з білоруської території неможливою або значно сповільнило її», — заявив Блащак.

За його словами, це питання обговорювалося на засіданні Комітету з питань безпеки і оборони.

«Йдеться про координацію роботи окремих міністерств, відповідальних за безпеку Польщі. Результатом стало рішення про початок робіт з будівництва тимчасового загородження на кордоні з Калінінградською областю», - зазначив Блащак, додавши, що загородження складатиметься з трьох рядів колючого дроту, який використовують військові в усьому світі, тобто трьох шарів, які дозволять побудувати тимчасовий паркан, як це було на польсько-білоруському кордоні.

«Це загородження заввишки два з половиною метри, завширшки – три», - повідомив Блащак.

«Ми починаємо роботу негайно, сьогодні. Ми не ставимо термінів. Польські сапери мають відповідний досвід, який вони набули рік тому, будуючи таку стіну на кордоні з Білоруссю», - підкреслив він.