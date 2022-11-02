У Німеччині посилився вплив російської пропаганди — результати опитування

Згідно з опитуванням Центру моніторингу, аналізу та стратегії (Cemas), у Німеччині за минулі місяці значно зросла підтримка конспірологічних наративів РФ про війну проти України. Про це повідомляє DW .

Зокрема, згідно з даними опитування, близько 18 відсотків респондентів погодилися із твердженням, що глава Кремля Владімір Путін «бореться проти світової еліти, яка смикає за нитки в закуліссі». За попереднім опитуванням, проведеним у квітні, цей показник становив 12 відсотків.

Також повідомляється, що 12 відсотків опитаних вірять ще одному твердженню пропаганди РФ про те, що «Україна разом із США керує секретними біолабораторіями з виробництва біологічної зброї». Згідно з опитуванням, проведеним у квітні, у таку заяву влади РФ вірили лише 7 відсотків респондентів.

За даними Cemas, показники впливу пропаганди РФ мають суттєві відмінності між західними і східними землями Німеччини. Зокрема, на сході країни кожен третій респондент погоджувався із твердженням про «вимушене рішення» Кремля розпочати війну після «тривалих провокацій з боку НАТО». Водночас на заході країни цей показник становить 16 відсотків.

14 відсотків респондентів на території колишньої НДР вважають, що війна РФ проти України покликана відвернути увагу від пандемії. На заході Німеччини таку думку мають 7 відсотків опитаних.

При цьому, як зазначають соціологи, особливо високою є підтримка прокремлівських та конспірологічних тверджень серед виборців правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини». За даними опитування, майже половина з них підтримала заяви пропаганди Кремля про те, що «Україна є частиною РФ » і що Москва була змушена розпочати війну через загрозу з боку НАТО. Також соціологи заявили про високу підтримку пропаганди Кремля серед прихильників Лівої партії.

«Кризи останніх місяців можуть стати ідеальним живильним середовищем для теорій змови, які підкріплюються як правими екстремістами, так і Росією», - зазначила глава Cemas Піа Ламберті.

Опитування Cemas було проведено 3-11 жовтня серед 2 228 осіб.