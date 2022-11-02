Уряд Молдови хочуть повалити підтримувані ФСБ опозиційні сили – Майя Санду

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що російські спецслужби руками молдовської проросійської опозиції розхитують ситуацію в країні, використовуючи енергетичний тиск, та намагаються повалити чинний уряд країни. Таку заяву вона зробила в інтерв?ю румунському каналу Digi24 .

«Корумповані групи, які вкрали багато грошей у Молдови, спецслужби Російської Федерації та проросійські партії мають спільну мету – дестабілізацію Молдови. Вони використовують невдоволення громадян, і природно, що люди невдоволені, коли така висока інфляція, коли ціни так зросли, – сказала Майя Санду. – Проросійські політичні сили, які об’єдналися з корумпованими групами з Молдови, намагаються повалити цей уряд».