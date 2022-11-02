Уряд Молдови хочуть повалити підтримувані ФСБ опозиційні сили – Майя Санду

Вони за допомогою енергетичного тиску підживлюють невдоволення громадян та опираються проєвропейському курсу країни, інформує ZN.ua.

Уряд Молдови хочуть повалити підтримувані ФСБ опозиційні сили – Майя Санду
© Tut.by

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що російські спецслужби руками молдовської проросійської опозиції розхитують ситуацію в країні, використовуючи енергетичний тиск, та намагаються повалити чинний уряд країни. Таку заяву вона зробила в інтерв?ю румунському каналу Digi24.

«Корумповані групи, які вкрали багато грошей у Молдови, спецслужби Російської Федерації та проросійські партії мають спільну мету – дестабілізацію Молдови. Вони використовують невдоволення громадян, і природно, що люди невдоволені, коли така висока інфляція, коли ціни так зросли, – сказала Майя Санду. – Проросійські політичні сили, які об’єдналися з корумпованими групами з Молдови, намагаються повалити цей уряд».


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Використовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські ShahedВикористовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські Shahed
США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.
США назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегіїСША назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегії
США прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — PoliticoСША прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — Politico
Білий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із ЗеленськимБілий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із Зеленським
Блок рекламы


Похожие новости
Доньці ексміністра оборони оголосили підозру в роботі на РосіюДоньці ексміністра оборони оголосили підозру в роботі на Росію
"Слуги" зайнялися законодавчим спамом: фото- та відеозйомки людей в Україні хочуть заборонити"Слуги" зайнялися законодавчим спамом: фото- та відеозйомки людей в Україні хочуть заборонити
В Раді хочуть пом’якшити закон про імплементацію міжнародних стандартів у боротьбі з відмиванням коштівВ Раді хочуть пом’якшити закон про імплементацію міжнародних стандартів у боротьбі з відмиванням коштів
У Німеччині посилився вплив російської пропаганди — результати опитуванняУ Німеччині посилився вплив російської пропаганди — результати опитування
Російська ракета впала на території Молдови: подробиці, фото та картаРосійська ракета впала на території Молдови: подробиці, фото та карта
Збройні сили Норвегії переведені у стан підвищеної бойової готовностіЗбройні сили Норвегії переведені у стан підвищеної бойової готовності
Росіяни посилили контроль на кордоні «ЛНР» та РосіїРосіяни посилили контроль на кордоні «ЛНР» та Росії
Вони хочуть з Херсона зробити другий Маріуполь, але вже звинуватити в цьому нас, - Кирило СазоновВони хочуть з Херсона зробити другий Маріуполь, але вже звинуватити в цьому нас, - Кирило Сазонов
Окупанти Бердянська оголосили, що жителі, підписані на українські ресурси, розглядатимуться як «іноземні агенти»Окупанти Бердянська оголосили, що жителі, підписані на українські ресурси, розглядатимуться як «іноземні агенти»
Повітряні Сили збили вже близько 250 російських гвинтокрилів – ЗеленськийПовітряні Сили збили вже близько 250 російських гвинтокрилів – Зеленський
Последние новости
Подгружаем последние новости