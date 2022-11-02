Мобілізація у 2023 році: хто отримає повістку та що потрібно знати українцям

призов, мобілізація ЗСУ

Начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки розповів про мобілізацію українців у 2023 році.

Мобілізація військовозобов'язаних також проходитиме і в 2023 році для забезпечення не лише оборони, а й наступу. Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки полковник Юрій Максимів.

"Нас чекає перемога, знищення ворогів та визволення рідної землі. Дай Боже, щоб це було у 2023 році. Я так думаю, що мобілізаційні заходи будуть проводитись, це необхідність. Поки ми воюємо – маємо гарантовано мати особовий склад не лише для оборони, а й для того, щоб боротися з ними. і для наступу, щоб звільнити наші землі", – наголосив він.

За словами Максиміва, повістки насамперед отримують військовозобов'язані чоловіки. "Порядок денний слід очікувати всім військовозобов'язаним особам чоловічої статі віком до 60 років. Тобто тим, хто військовозобов'язаний", - резюмував полковник.

повістки, мобілізація в Україні

Зазначимо, що мобілізацію в Україні було запроваджено президентів Зеленським разом із запровадженням військового стану після російського вторгнення, 24 лютого. У вересні радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що у разі потреби в Україні можуть мобілізувати 5,5 млн осіб, озброїти та одягнути яких допоможе Захід.

У середині жовтня Арестович заявив, що в Україні може статися нова хвиля мобілізації через те, що росія кидає на війну своїх мобілізованих та бойових дій, перейшли у другу фазу. Секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що в Україні відсутні проблеми з мобілізацією, і сьогодні триває її третя хвиля.

Зеленський, Офіс президента, Банкова


Галина Струс, politeka.net





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