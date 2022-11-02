Трухіна піарили в США на темі поверненні тіла американця, який загинув на фронті — журналістка
Попри його можливу роль у поверненні загиблого, історію подали як героїчний вчинок, інформує
Американський канал CNN опублікувало
«Двоє депутатів невтомно намагалися повернути його тіло додому», - заявляє журналістка CNN.
На відео зокрема фігурує Олександр Трухін, який коментує повернення загиблого, але на відміну від людей, які отримують так званий «вантаж 200», не вдягнутий у захисний костюм. Хоча мав би, якщо б дійсно був задіяний у передачі тіла.
«Не знаю конкретно, якою була участь Трухіна у цій історії, може його роль особисто і була значною, очима журналістки CNN і очима американців, які це побачили, Трухін виглядає справді героєм. Моїми лочима це вглядає як спроба героїзувати нардепа Трухіна, якого в Україні судять за дачу хабаря», - зазначає в
Вона припускає, що можливо щодо Трухіна розпочалась кампанія із порятунку репутації депутата, якого судять за хабар.
«Хороші справи люблять тишу, інакше це політичний піар, при цьому сього разу на дійсно трагічній історії», - підкреслює Трибушна.
Журналістка нагадує, що це вже третя спроба чинної влади героїзувати людину близьку до Офісу президента, за якою тягнеться корупційна історія. Одним із них був заступник голови ОП Олег Татаров, якого врятували від НАБУ, та який пробував зірвати конкурс на посаду голови САП, якому, врешті, пробували приписати заслуги щодо оборони Києва.