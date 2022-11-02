Трухіна піарили в США на темі поверненні тіла американця, який загинув на фронті — журналістка

Попри його можливу роль у поверненні загиблого, історію подали як героїчний вчинок, інформує ZN.ua.

Трухіна піарили в США на темі поверненні тіла американця, який загинув на фронті — журналістка
© Радио Свобода

Американський канал CNN опублікувало сюжет, в якому заявляє, що поверненням загиблого громадянина США Джошуа Алана Джонса, який загинув під час боїв на сході України, та тіло якого було передано під час останнього обміну військовополонених, активно займалися двоє депутатів України - підозрюваний у спробі дати хабара народний депутат Олександр Трухін та Олександр Ковальов.

«Двоє депутатів невтомно намагалися повернути його тіло додому», - заявляє журналістка CNN.

На відео зокрема фігурує Олександр Трухін, який коментує повернення загиблого, але на відміну від людей, які отримують так званий «вантаж 200», не вдягнутий у захисний костюм. Хоча мав би, якщо б дійсно був задіяний у передачі тіла.

«Не знаю конкретно, якою була участь Трухіна у цій історії, може його роль особисто і була значною, очима журналістки CNN і очима американців, які це побачили, Трухін виглядає справді героєм. Моїми лочима це вглядає як спроба героїзувати нардепа Трухіна, якого в Україні судять за дачу хабаря», - зазначає в своєму сюжеті журналістка Олена Трибушна.

Вона припускає, що можливо щодо Трухіна розпочалась кампанія із порятунку репутації депутата, якого судять за хабар.

«Хороші справи люблять тишу, інакше це політичний піар, при цьому сього разу на дійсно трагічній історії», - підкреслює Трибушна.

Журналістка нагадує, що це вже третя спроба чинної влади героїзувати людину близьку до Офісу президента, за якою тягнеться корупційна історія. Одним із них був заступник голови ОП Олег Татаров, якого врятували від НАБУ, та який пробував зірвати конкурс на посаду голови САП, якому, врешті, пробували приписати заслуги щодо оборони Києва.


Ірина Знась, ZN.ua





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