Окупанти почали критикувати путін, який відправив їх на війну: "немає ні їжі, ні ліків"

Російський окупант поскаржився дружині на безглуздість війни та відсутність забезпечення солдатів рф.

Росіянка вирішила "підбадьорити" чоловіка, нагадавши, що той воює за "країну ідіотів".

Про розмову стало відомо завдяки перехопленню Головного управління розвідки Міноборони.

Окупант розповів, що в солдат не має ні їжі, ні ліків. Також він не розуміє, заради чого воює.

"Сонце, ти країну захищаєш, країну ідіотів, бл***! Чию? Путінську! Путінський шмат землі! Від людей, які йому немилостіві!", - заявила дружина окупанта.

Дружина солдата росії, мабуть, розуміє ситуацію в країні-агресорі, описавши чоловікові те, що відбувається.

"Реально, ми всі в де**мі! Все це х**ня, добре, що хоч живий, здоровий!" – зазначила росіянка.

Раніше повідомлялося, що окупанти скаржаться на відсутність забезпечення з боку командування Росією.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, росіянин розповів своїй матері в телефонній розмові, що російське телебачення обманює населення, говорячи про те, що армія Росії має гарну амуніцію та зброю.

"А у нас всі біжать, БТР підірвали наш, все, що були речі, погоріли, зброя погоріла. Ми одягнені у все хо**тське, що ось у х**лів те саме... займаємо їхні позиції чи хтось то з трупів знімає, там ось каски ось ці, на мені наколінники, поджопник – усе мародерське, тут як чорти, – каже окупант.

Солдат армії Росії також додав, що демобілізовані «пачками йдуть». За його словами, окупанти просто кидають зброю та йдуть.