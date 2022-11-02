Болсонару погодився передати владу наступнику після виборів у Бразилії

Президент Бразилії Жаїр Болсонару у своєму першому публічному виступі після програшу на виборах не визнав своєї поразки, заявивши, що протести його прихильників є результатом «обурення і відчуття несправедливості» щодо процесу голосування. Однак він не став оскаржувати результати і погодився передати владу наступнику Луїсу Інасіу Лулі да Сілві, повідомляє VOA .

Болсонару уповноважив свого керівника апарату Сіру Ногейру розпочати перехідний процес з представниками новообраного президента.

Правому націоналісту Болсонару знадобилося понад 44 години, щоб прокоментувати результати виборів, при цьому таке тривале мовчання викликало побоювання, що він спробує поставити під сумнів результати.

На тлі мовчання його прихильники блокували автомагістралі на знак протесту проти його поразки, а деякі закликали до військового перевороту, щоб зупинити повернення до влади колишнього президента Лули да Сілви.

Блокування автомагістралей порушило розподіл палива, постачання товарів у супермаркети і потік експорту зернових в основні порти, згідно з даними промислових груп.

У своєму короткому національному зверненні Болсонару пожартував, що журналісти будуть сумувати за ним, подякував тим, хто проголосував за нього і сказав, що буде дотримуватися конституції, яка передбачає передачу влади 1 січня.

«Нинішні народні рухи є результатом обурення і відчуття несправедливості з приводу того, як проходив виборчий процес», - сказав Болсонару.

Він додав, що протестувальники повинні уникати знищення майна або «перешкоджати праву приходити і йти», але не сказав їм розходитися по домівках.

«Болсонару не загасив цю пожежу. Він говорив зі своїми жорсткими прихильниками, не критикуючи демонстрантів. Він тримає своїх більш екстремістських послідовників мобілізованими», - сказав аналітик Андре Сезар.

Керівник апарату Болсонару і віце-президент Амілтон Моуран почали контактувати з табором Лули, щоб обговорити перехідний період. Інші союзники, включаючи спікера нижньої палати Конгресу, закликали уряд Болсонару поважати результати виборів.

У своїй заяві Верховний суд країни наголосив, що згода Болсонару передати владу наступнику означає, що він визнає результат виборів.

Перед голосуванням Болсонару неодноразово заявляв про те, що виборча система була відкрита для фальсифікацій, і звинувачував виборчі органи в тому, що вони надають перевагу його лівому супротивнику.

У вівторок, 1 листопада, Болсонаро прямо не повторив ці заяви. Але його посилання на «несправедливість» у виборчому процесі показало, що він багато чому навчився на прикладі колишнього президента США Дональда Трампа, свого ідеологічного союзника, вважає політичний аналітик Vector Consultancy Леонардо Баррето.

Трамп продовжує повторювати неправдиві заяви про те, що вибори в США 2020 року були «вкрадені» шляхом широкомасштабних фальсифікацій і зберігає значне ядро прихильників, які цьому вірять.

«Він збирається копіювати Трампа протягом наступних чотирьох років, щоб зберегти свій консервативний рух», - заявив Баррето, прогнозуючи, що вибори 2026 року стануть реваншем між Болсонару і Робітничою партією Лули.

Перемога Лули є поверненням 77-річного колишнього президента, який провів 19 місяців у в'язниці за звинуваченнями в корупції, перш ніж вони були анульовані минулого року.