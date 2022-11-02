Поставки РФ іранських дронів і ракет: Аналітики вважають, що російська залежність від озброєння з Ірану зростатиме

Іран планує направити РФ ще більше бойових дронів та нових балістичних ракетних систем для використання у війні проти України, пише Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики вважають, що це, ймовірно, ще більше посилить залежність Росії від систем зброї іранського виробництва.

В ISW нагадали, що ГУР МОУ 1 листопада повідомило про наміри офіційних осіб Ірану відправити до Росії партію з понад 200 бойових безпілотників «Шахед-136», «Мохаджер-6» і «Араш-2». У ГУР повідомили, що Іран надішле РФ безпілотники в розібраному стані, а російський персонал збере їх з російським маркуванням. Водночас на CNN 1 листопада повідомили, що неназвані офіційні особи із західної країни, яка уважно стежить за іранськими програмами озброєння, заявили, що Іран планує відправити до Росії 1000 одиниць зброї до кінця року, включаючи балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» та бойові безпілотники.

«Це буде перший підтверджений випадок, коли Іран надсилає Росії сучасні високоточні ракети. Росія, ймовірно, вела переговори про додаткову поставку систем озброєння Ірану через виснаження її запасів крилатих ракет і систем безпілотників під час війни в Україні, зокрема під час російської кампанії проти української критичної інфраструктури», – зазначили в ISW.

Крім того, в ГУР повідомили, що українські ППО збили понад 300 безпілотників «Шахед-136» з початку використання Росією в Україні 13 вересня. Як пояснили аналітики, Росія, швидше за все, продовжить використовувати атаки безпілотників і ракетні удари по критично важливій інфраструктурі, щоб спробувати компенсувати невдачі та обмеження своїх звичайних сил на передовій. Залежність Росії від систем іранського виробництва, а отже, і від Ірану, швидше за все, зростатиме.