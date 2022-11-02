Прем'єр-міністр Чехії виступає за перегляд санкцій проти Росії та Білорусі

Руйнуючу роль Білорусі у війні проти України неможливо заперечувати, інформує ZN.ua.

Прем'єр-міністр Чехії виступає за перегляд санкцій проти Росії та Білорусі
© Денис Шмигаль/Telegram

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала вважає за необхідне при ухваленні наступного пакету санкцій проти Росії включити в них і санкції поти Білорусі. Про це він повідомив після зустрічі у Києві з президентом України.

Чеські політики, за словами Фіали, підтримують постійний контакт з питань санкцій з українським урядом, сокільки Чехія головує в Європейському Союзі в цьому півріччі.

Фіала зазначив, що Росія також не повинна мати можливість обходити санкції через Білорусь. Фіала переконаний, що країни ЄС мають переглянути, чи відповідає рівень санкцій діям Росії.

Зі свого боку міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі підкреслив, що економіка Білорусі дуже тісно пов'язана з економікою Росії.

«Більш того, атаки на Україну відбуваються і з повітряного простору Білорусі», — сказав він, інформує polskieradio.pl.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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