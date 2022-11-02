Дронів буде більше: Росія та Іран посилюють співпрацю

Росія та Іран домовилися найближчим часом підписати угоду про зону вільної торгівлі з Євразійським економічним союзом. Про це за підсумками засідання російсько-іранської міжурядової комісії заявив віцепрем’єр РФ Олександр Новак, повідомляє російське державне агентство ТАСС.

За словами чиновника, товарообіг між двома країнами за вісім місяців цього року зріс на 36,4% і наразі складає $3,3 млрд.

В подальшому Росія та Іран планують масштабні спільні проєкти. Зокрема, Новак повідомив про плани спільного розвитку галузей машинобудування, автомобілебудування та авіабудування.

Країни вже домовились про створення спільних підприємств та постачання відповідних комплектуючих.