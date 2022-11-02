Дронів буде більше: Росія та Іран посилюють співпрацю

Товарообіг між країнами вже зріс на 36%.

Дронів буде більше: Росія та Іран посилюють співпрацю
© Getty Images

Росія та Іран домовилися найближчим часом підписати угоду про зону вільної торгівлі з Євразійським економічним союзом. Про це за підсумками засідання російсько-іранської міжурядової комісії заявив віцепрем’єр РФ Олександр Новак, повідомляє російське державне агентство ТАСС.

За словами чиновника, товарообіг між двома країнами за вісім місяців цього року зріс на 36,4% і наразі складає $3,3 млрд.

В подальшому Росія та Іран планують масштабні спільні проєкти. Зокрема, Новак повідомив про плани спільного розвитку галузей машинобудування, автомобілебудування та авіабудування.

Країни вже домовились про створення спільних підприємств та постачання відповідних комплектуючих.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Використовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські ShahedВикористовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські Shahed
США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.
США назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегіїСША назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегії
США прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — PoliticoСША прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — Politico
Білий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із ЗеленськимБілий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із Зеленським
Блок рекламы


Похожие новости
Україна повідомила Ірану про наслідки за поставку Росії ракет і додаткових дронівУкраїна повідомила Ірану про наслідки за поставку Росії ракет і додаткових дронів
Росія залишає за собою право вийти із зернової угоди — ПутінРосія залишає за собою право вийти із зернової угоди — Путін
Росія і Білорусь проведуть спільні військові навчання «Щит союзу - 2023»Росія і Білорусь проведуть спільні військові навчання «Щит союзу - 2023»
Росія злякалася турецького флоту та капітулювала у зерновій війні з Україною - російські ЗМІРосія злякалася турецького флоту та капітулювала у зерновій війні з Україною - російські ЗМІ
Росія вже уподібнилась до Ірану – теж стала міжнародним ізгоєм – ПентагонРосія вже уподібнилась до Ірану – теж стала міжнародним ізгоєм – Пентагон
У Повітряних силах розповіли, чим небезпечні іранські балістичні ракетиУ Повітряних силах розповіли, чим небезпечні іранські балістичні ракети
Генерал Забродський: Росія може організувати наступ зі сторони Сум та Запоріжжя, аби оточити ЗСУ на сходіГенерал Забродський: Росія може організувати наступ зі сторони Сум та Запоріжжя, аби оточити ЗСУ на сході
Поставки РФ іранських дронів і ракет: Аналітики вважають, що російська залежність від озброєння з Ірану зростатимеПоставки РФ іранських дронів і ракет: Аналітики вважають, що російська залежність від озброєння з Ірану зростатиме
Росіяни так і не змогли впоратись з українськими партизанами – ISWРосіяни так і не змогли впоратись з українськими партизанами – ISW
Ситуація на Донеччині загострилася, росіяни наступають з подвоєною силою – ISWСитуація на Донеччині загострилася, росіяни наступають з подвоєною силою – ISW
Последние новости
Подгружаем последние новости