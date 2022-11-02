На виборах в Ізраїлі перемагає Біньямін Нетаньяху — екзит-поли

Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху має всі шанси перемогти з незначним відривом на парламентських виборах, які відбулися у вівторок. Про це свідчать дані екзит-полів, пише Jerusalem Post.

Проведені трьома головними телеканалами Ізраїлю опитування свідчать, що блок, який поєднує партію Нетаньяху «Лікуд», крайньоправе угруповання релігійного сіонізму та дві ультраортодоксальні партії, які традиційно підтримували Нетаньяху, отримає 61-62 місця в Кнесеті.

Партія «Єш Атід» прем'єр-міністра Яїра Лапіда та кількох менших союзників, за прогнозами, отримають 54-55 місць, тоді як позаблоковій арабській групі Хадаш-Тааль прогнозують чотири мандати.

Екзит-поли на попередніх виборах в Ізраїлі не завжди були точними, тож остаточні результати можуть змінитися під час підрахунку голосів протягом ночі, особливо якщо невелика арабська партія, яка наразі не долає виборчий бар’єр, набере потрібну для проходження у Парламент кількість голосів.

Вибори у вівторок стали п’ятими в Ізраїлі за три з половиною роки політичної кризи. Нетаньяху обіймав посаду прем’єр-міністра з 1996 по 1999 роки, а також з 2009 року, поки в червні 2021 року його не було усунено. Політика звинувачують у корупції, його прихильники називають звинувачення політично мотивованими.