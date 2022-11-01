Іранський режим причетний до вбивства невинних українців – Кірбі

США стурбовані постачанням Росії іранського озброєння.

Іранський режим причетний до вбивства невинних українців – Кірбі
© U.S. Secretary of Defense/flickr

Поставляючи Росії безпілотники для війни, Іран добровільно бере участь у вбивстві невинних українців. Про це заявив офіційний представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.

«За своєю суттю це режим у Тегерані, який відкрито та добровільно робить себе співучасником убивства невинних українців на українській землі».

Кірбі зазначив, що Іран надав Росії бойові безпілотники, які були розгорнуті в останні тижні для заподіяння шкоди інфраструктурі України.

Але він не підтвердив повідомлення, що Тегеран також може відправити до Росії балістичні ракети малої дальності.

«Ми, як і раніше, стурбовані можливістю Ірану надати Росії ракети класу «земля-земля», — сказав Кірбі журналістам.

"Ми не бачили цього ведмедя, але це нас турбує", - сказав він, передає AFP.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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