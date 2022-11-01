У МЗС України назвали геноцидом обстріли цивільної інфраструктури з боку РФ

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України, інформує ZN.ua.

У МЗС України назвали геноцидом обстріли цивільної інфраструктури з боку РФ
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що масовані ракетні обстріли цивільної інфраструктури російськими військами треба інтерпретувати, як складову геноциду. Про це очільник МЗС написав на своїй сторінці у Twitter.

«Зумисні російські удари проти цивільної критичної інфраструктури України – це воєнні злочини. З огляду на їхню системність та коментарі, якими це супроводжують російська пропаганда та посадовці, ці удари потрібно вважати частиною геноциду українського народу. Конвенція про геноцид 1948 року чітко на це вказує: зумисний вплив на умови проживання певної групи з розрахунком на її фізичне знищення, частини чи усієї – це геноцид», – підкреслив дипломат.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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