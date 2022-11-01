У МЗС України назвали геноцидом обстріли цивільної інфраструктури з боку РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що масовані ракетні обстріли цивільної інфраструктури російськими військами треба інтерпретувати, як складову геноциду. Про це очільник МЗС написав на своїй сторінці у Twitter .

«Зумисні російські удари проти цивільної критичної інфраструктури України – це воєнні злочини. З огляду на їхню системність та коментарі, якими це супроводжують російська пропаганда та посадовці, ці удари потрібно вважати частиною геноциду українського народу. Конвенція про геноцид 1948 року чітко на це вказує: зумисний вплив на умови проживання певної групи з розрахунком на її фізичне знищення, частини чи усієї – це геноцид», – підкреслив дипломат.