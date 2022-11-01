У МЗС України назвали геноцидом обстріли цивільної інфраструктури з боку РФ
Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України, інформує
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що масовані ракетні обстріли цивільної інфраструктури російськими військами треба інтерпретувати, як складову геноциду. Про це очільник МЗС написав на своїй сторінці у Twitter.
«Зумисні російські удари проти цивільної критичної інфраструктури України – це воєнні злочини. З огляду на їхню системність та коментарі, якими це супроводжують російська пропаганда та посадовці, ці удари потрібно вважати частиною геноциду українського народу. Конвенція про геноцид 1948 року чітко на це вказує: зумисний вплив на умови проживання певної групи з розрахунком на її фізичне знищення, частини чи усієї – це геноцид», – підкреслив дипломат.