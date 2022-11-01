Медведєв допустив перемогу України у війні з Росією

І погрожує світові ядерним апокаліпсисом.

Медведєв допустив перемогу України у війні з Росією

Росія може застосувати ядерну зброю у відповідь на програш у війні з Україною, стверджує заступник голови Ради безпеки РФ Дмітрій Медведєв. Він також визнав, що деокупація Україною своїх територій призведе до розпаду Росії.

«Якщо перемагає не Росія, то, мабуть, Україна. Мету України у війні названо – повернення всіх територій, що раніше належали їй. Тобто відторгнення їх від Росії. Це загроза існуванню нашої держави та розпад нинішньої Росії. А отже пряма нагода для застосування п.19 Основ держполітики в галузі ядерного стримування», - пише Медведєв.

Відповідальність за дії РФ заступник голови Радбезу спробував перекласти на Захід. Нібито військова допомога Україні є «прямою провокацією світової війни із застосуванням ядерної зброї». За словами Медведєва, «врятувати світ» може лише перемога агресора.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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