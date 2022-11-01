Данілов відповів Медведєву після ядерних погроз з його боку

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відреагував на ядерні погрози заступника голови Ради безпеки РФ Дмітрія Медведєва. Про це Данілов написав у своєму Facebook.

"Медведєву пам’ятка. Роздрукувати, повторювати вголос мінімум тричі на добу, зранку, в обід і ввечері, після й перед вживанням традиційних 100 (але, швидше за все, більше) грам міцного алкоголю:

1. Росія остаточно й безповоротно програє.

2. Кремлівський режим сам, добровільно запустив процес розпаду недоімперії й фейк-федерації.

3. Усі території, окуповані Московією, будуть повернуті, і це стосується не лише України, але і Грузії, Молдови, Японії та інших країн і народів. Білорусь буде вільною, в тому числі від російських окупантів країною.

4. Погроза й застосування ядерної зброї РФ – це акт суїциду. Росія остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу.",- зазначив секретар РНБО.

Загалом Олексій Данілов навів 5 пунктів, які варто пам'ятати Медведєву. Останній 5-й пункт - Росія без ядерної зброї.