Данілов відповів Медведєву після ядерних погроз з його боку
Секретар РНБО дав Дмітрію Медведєву декілька порад.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відреагував на ядерні погрози заступника голови Ради безпеки РФ Дмітрія Медведєва. Про це Данілов
"Медведєву пам’ятка. Роздрукувати, повторювати вголос мінімум тричі на добу, зранку, в обід і ввечері, після й перед вживанням традиційних 100 (але, швидше за все, більше) грам міцного алкоголю:
1. Росія остаточно й безповоротно програє.
2. Кремлівський режим сам, добровільно запустив процес розпаду недоімперії й фейк-федерації.
3. Усі території, окуповані Московією, будуть повернуті, і це стосується не лише України, але і Грузії, Молдови, Японії та інших країн і народів. Білорусь буде вільною, в тому числі від російських окупантів країною.
4. Погроза й застосування ядерної зброї РФ – це акт суїциду. Росія остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу.",- зазначив секретар РНБО.
Загалом Олексій Данілов навів 5 пунктів, які варто пам'ятати Медведєву. Останній 5-й пункт - Росія без ядерної зброї.
"Повна денуклеаризація – кінцева мета демонтажу РФ. Цей останній гнилий зуб має й буде вирваний із пащі оскаженілої істоти. І тільки це є гарантією безпеки для світу та України.", - підсумував секретар Радбезу.