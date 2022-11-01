На початку листопада Іран планує відправити в Росію партію з понад 200 бойових дронів — ГУР

Безпілотники надходитимуть у розібраному стані.

На початку листопада Іран планує відправити в Росію партію з понад 200 бойових дронів — ГУР
© Getty Images

На початку листопада Іран планує відправити в Росію партію з понад 200 бойових дронів. Про це повідомляє ГУР Міноборони України.

Йдеться про безпілотники Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.

За даними української розвідки, поставку БпЛА здійснюватимуть Каспійським морем до порту Астрахань, інформує ZN.ua.

Безпілотники надходитимуть до РФ у розібраному стані. Надалі на території Росії їх зберуть, перефарбують, а також нанесуть російське маркування, зокрема «Герань-2».

В ГУР повідомили, що з 13 вересня, коли війська РФ вперше застосували проти України іранські дрони-камікадзе, українські захисники збили понад 300 таких безпілотників.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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