Голова Верховної ради розраховує, що Росію виключать з G20
Держава-терорист не має права входити до жодної міжнародної організації, інформує
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук висловив надію на те, що Російська Федерація буде виключена зі складу G20. Про це очільник парламенту
"Тільки тоді, коли Російська Федерація стане в усьому світі державою-вигнанцем, ми можемо очікувати зміну політики РФ. Мені здається, що G20 – це та організація, яка має великий потенціал щодо виключення Росії зі свого складу. Приблизне рішення ми мали під час зустрічі у форматі G7+1, звідки Росію ганебно викинули. Я дуже сподіваюсь, що таке ж рішення ми отримаємо і у форматі G20", - наголосив він.
Стефанчук також підкреслив, що вектор міжнародної політики української влади спрямований на повну світову ізоляцію Росії.