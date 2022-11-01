Голова Верховної ради розраховує, що Росію виключать з G20

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук висловив надію на те, що Російська Федерація буде виключена зі складу G20. Про це очільник парламенту заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Тільки тоді, коли Російська Федерація стане в усьому світі державою-вигнанцем, ми можемо очікувати зміну політики РФ . Мені здається, що G20 – це та організація, яка має великий потенціал щодо виключення Росії зі свого складу. Приблизне рішення ми мали під час зустрічі у форматі G7+1, звідки Росію ганебно викинули. Я дуже сподіваюсь, що таке ж рішення ми отримаємо і у форматі G20", - наголосив він.

Стефанчук також підкреслив, що вектор міжнародної політики української влади спрямований на повну світову ізоляцію Росії.