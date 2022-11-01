Зеленський і Макрон обговорили нові поставки зброї для України

Президент України подякував французькому колезі за підтримку, інформує ZN.ua.

Зеленський і Макрон обговорили нові поставки зброї для України
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський та французький глава держави Емануель Макрон провели чергову телефонну розмову. Під час діалогу порушувалися теми підсилення обороноздатності України та відновлення енергетичної інфраструктури після ракетних ударів з боку РФ. Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Twitter.

"Надзвичайно важлива й продуктивна розмова з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України. Конкретні ініціативи щодо відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури. Дякую, друже, за неослабну підтримку", - зазначив очільник держави.

Також факт розмови підтвердив офіційний сайт Єлисейського палацу.

«Вони обговорили ситуацію на місцях та останні події в українському контрнаступі. Глава держави підтвердив повну мобілізацію Франції для якнайшвидшого збільшення військової підтримки України, зокрема, щодо протиповітряної оборони.», - йдеться у повідомленні.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Використовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські ShahedВикористовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські Shahed
США назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегіїСША назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегії
США прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — PoliticoСША прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — Politico
Президент Ізраїлю передав США інформацію про іранські безпілотники в УкраїніПрезидент Ізраїлю передав США інформацію про іранські безпілотники в Україні
США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.
Блок рекламы


Похожие новости
У МЗС України назвали геноцидом обстріли цивільної інфраструктури з боку РФУ МЗС України назвали геноцидом обстріли цивільної інфраструктури з боку РФ
Медведєв допустив перемогу України у війні з РосієюМедведєв допустив перемогу України у війні з Росією
Попри нові удари по Україні до Києва приїхала заступниця держсекретаря СШАПопри нові удари по Україні до Києва приїхала заступниця держсекретаря США
Джонсон сумнівається, що РФ наважиться використати ядерну зброю проти УкраїниДжонсон сумнівається, що РФ наважиться використати ядерну зброю проти України
Проти іранських ракет в України немає захисту — речник Повітряних силПроти іранських ракет в України немає захисту — речник Повітряних сил
Китай висловлював побоювання щодо війни проти України, Путін сам це підтвердив — ДерждепКитай висловлював побоювання щодо війни проти України, Путін сам це підтвердив — Держдеп
МЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в ІндонезіїМЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в Індонезії
Українці покажуть, як ведуть переговори у темряві – ЗеленськийУкраїнці покажуть, як ведуть переговори у темряві – Зеленський
Британія попередила Путіна про наслідки застосування ядерної зброїБританія попередила Путіна про наслідки застосування ядерної зброї
МВС та МЗС назвали фейком новину про контрабанду зброї до ФінляндіїМВС та МЗС назвали фейком новину про контрабанду зброї до Фінляндії
Последние новости
Подгружаем последние новости