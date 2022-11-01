Зеленський і Макрон обговорили нові поставки зброї для України
Президент України подякував французькому колезі за підтримку, інформує
Президент України Володимир Зеленський та французький глава держави Емануель Макрон провели чергову телефонну розмову. Під час діалогу порушувалися теми підсилення обороноздатності України та відновлення енергетичної інфраструктури після ракетних ударів з боку РФ. Про це Зеленський
"Надзвичайно важлива й продуктивна розмова з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України. Конкретні ініціативи щодо відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури. Дякую, друже, за неослабну підтримку", - зазначив очільник держави.
Також факт розмови
«Вони обговорили ситуацію на місцях та останні події в українському контрнаступі. Глава держави підтвердив повну мобілізацію Франції для якнайшвидшого збільшення військової підтримки України, зокрема, щодо протиповітряної оборони.», - йдеться у повідомленні.