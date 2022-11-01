Джонсон сумнівається, що РФ наважиться використати ядерну зброю проти України

На Росію чекають серйозні наслідки в разі застосування нею ядерної зброї в Україні, інформує ZN.ua.

Джонсон сумнівається, що РФ наважиться використати ядерну зброю проти України
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Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не вважає, що Путін застосує тактичну ядерну зброю проти України. Про це він сказав у інтерв’ю Sky News.

"Я не думаю, що він це зробить, він був би божевільним, якби зробив це", – вважає Джонсон, додаючи, що ядерний удар в Україні означав би "негайний вихід Росії з клубу цивілізованих націй".

Ексголова британського уряду впевнений, що удар ядерною зброєю став би для РФ "повною катастрофою", країна б опинилася в "кріогенному економічному заморожуванні", а Владімір Путін "втратив би значну частину тієї глобальної мовчазної підтримки, яку він мав до цього часу".

"Багато хто хоче дати Путіну певний кредит довіри. Цього не стане, щойно він зробить щось подібне. Він також суттєво втратить покровительство китайців. І у своїй власній країні, я думаю, він викличе абсолютно істеричну реакцію", – підкреслив колишній прем’єр.

Разом з цим, висловив впевненість, що Україна "абсолютно неминуче" переможе у війні з Росією.

"Ми повинні виявити стратегічне терпіння і продовжувати їх підтримувати", – підсумував він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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