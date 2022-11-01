Данілов розповів, хто в Кремлі лобіює знищення української інфраструктури

Він зауважив, що наша країна поіменно знає, хто і за що у РФ має відповісти, інформує ZN.ua.

Данілов розповів, хто в Кремлі лобіює знищення української інфраструктури
© Офіційний сайт Кремля

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що ідеологію знищення інфраструктури України в Кремлі лобіює заступник глави адміністрації російського президента Сєргєй Кірієнко. Про це Данілов пише на своїй сторінці у Twitter.

Він нагадав, що Кірієнко працював в "Росатомі" (з 2006 по 2016 роки був гендиректором), а тому добре розуміється в питаннях енергетики.

"Україна поіменно знає, хто і за що в Росії має відповісти. Ми вистоїмо, як би не було важко, а от вирок собі в цивілізованому світі Кірієнко вже підписав", - зазначив секретар РНБО.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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