Данілов розповів, хто в Кремлі лобіює знищення української інфраструктури

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що ідеологію знищення інфраструктури України в Кремлі лобіює заступник глави адміністрації російського президента Сєргєй Кірієнко. Про це Данілов пише на своїй сторінці у Twitter.

Він нагадав, що Кірієнко працював в "Росатомі" (з 2006 по 2016 роки був гендиректором), а тому добре розуміється в питаннях енергетики.

"Україна поіменно знає, хто і за що в Росії має відповісти. Ми вистоїмо, як би не було важко, а от вирок собі в цивілізованому світі Кірієнко вже підписав", - зазначив секретар РНБО.