Ердоган планує обговорити із Зеленським та Путіним «зернову угоду»

Переговори заплановані на найближчі дні.

Ердоган планує обговорити із Зеленським та Путіним «зернову угоду»
© Офіс президента

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган збирається найближчим часом провести переговори з українським лідером Володимиром Зеленським та главою Кремля Владіміром Путіним. Зокрема, планується обговорення «зернової угоди». Про це заявив глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу, повідомляє «Анадолу».

«Президент Туреччини найближчими днями проведе переговори з колегами з України та РФ, у тому числі щодо «зернової угоди»», - цитує «Анадолу» заяву Чавушоглу.

Чавушоглу: Президент Турции в ближайшие дни проведет переговоры с коллегами из Украины и РФ, в том числе по «зерновой сделке»

— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) November 1, 2022


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Використовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські ShahedВикористовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські Shahed
США назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегіїСША назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегії
США прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — PoliticoСША прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — Politico
Президент Ізраїлю передав США інформацію про іранські безпілотники в УкраїніПрезидент Ізраїлю передав США інформацію про іранські безпілотники в Україні
США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.
Блок рекламы


Похожие новости
На початку листопада Іран планує відправити в Росію партію з понад 200 бойових дронів — ГУРНа початку листопада Іран планує відправити в Росію партію з понад 200 бойових дронів — ГУР
Лукашенко анонсував нову зустріч із ПутінимЛукашенко анонсував нову зустріч із Путіним
WP: США можуть почати переговори з Путіним, але не про УкраїнуWP: США можуть почати переговори з Путіним, але не про Україну
Воєнний стан: чи планується активізація мобілізаційних заходів в УкраїніВоєнний стан: чи планується активізація мобілізаційних заходів в Україні
Окупаційна влада не планує переводити годинник на захоплених територіяхОкупаційна влада не планує переводити годинник на захоплених територіях
Білий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із ЗеленськимБілий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із Зеленським
The Hill: Група демократів пояснила свій заклик до Байдена почати переговори з ПутінимThe Hill: Група демократів пояснила свій заклик до Байдена почати переговори з Путіним
Іран хоче обговорити з Україною звинувачення у поставках дронів РФ. Мамедов нагадав, що Тегеран не дотримується обіцянок про співпрацюІран хоче обговорити з Україною звинувачення у поставках дронів РФ. Мамедов нагадав, що Тегеран не дотримується обіцянок про співпрацю
«Брудна бомба»: Росія часто звинувачує інших у тому, що планує зробити сама – Кулеба«Брудна бомба»: Росія часто звинувачує інших у тому, що планує зробити сама – Кулеба
До Києва прибули конгерсмени США та провели зустріч з Володимиром ЗеленськимДо Києва прибули конгерсмени США та провели зустріч з Володимиром Зеленським
Последние новости
Подгружаем последние новости