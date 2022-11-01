Ердоган планує обговорити із Зеленським та Путіним «зернову угоду»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган збирається найближчим часом провести переговори з українським лідером Володимиром Зеленським та главою Кремля Владіміром Путіним. Зокрема, планується обговорення «зернової угоди». Про це заявив глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу, повідомляє «Анадолу».

«Президент Туреччини найближчими днями проведе переговори з колегами з України та РФ , у тому числі щодо «зернової угоди»», - цитує «Анадолу» заяву Чавушоглу.