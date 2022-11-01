FT: У Німеччині пропонують більше не купувати зброю у Швейцарії через відмову постачати набої Україні

У Німеччині політики закликають більше не купувати зброю у Швейцарії на тлі погіршення політичних суперечок через відмову Берна авторизувати передачу швейцарських боєприпасів Україні.

Швейцарські парламентарі вчора звинуватили Берлін в тому, що він «більше не поважає» політичну нейтральність їхньої країни, натякнувши при цьому на історію Другої світової війни. Про це пише Financial Times , додаючи, що суперечка між Німеччиною і Швейцарією загострилася відколи Росія почала ракетні обстріли критичної інфраструктури в Україні. А запаси зброї української армії швидко виснажуються. Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт звернулася до уряду Швейцарії 10 днів тому з закликом скасувати вето, яке альпійська країна наклала на реекспорт боєприпасів для німецьких зенітних самохідних установок «Гепард». Такі системи Берлін передав Києву. Але в квітні Берн відмовив на запит німецької сторони зняти вето, запроваджене в квітні.

Німеччина хоче передати Україні 12 тисяч набоїв калібром 35 міліметрів для «Гепардів», які Берлін купив у Швейцарії багато десятиліть тому. Політики в альпійській країні переконані, що відправка цих боєприпасів Україні порушить політику нейтральності. Швейцарія також відмовила Данії, яка в квітні просила дозвіл відправити Україні 20 швейцарських бронетранспортерів Piranha. Німецькому уряду важко знайти додаткові набої для «Гепардів», які можна було б відправити Києву. Бразилія, яка теж займається виробництвом боєприпасів для цих установок, також заборонила Берліну віддавати куплені в неї набої.