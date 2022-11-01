FT: У Німеччині пропонують більше не купувати зброю у Швейцарії через відмову постачати набої Україні
Берн знову заборонив Берліну передавати набої швейцарського виробництва українській армії, пославшись на швейцарську нейтральність, інформує
У Німеччині політики закликають більше не купувати зброю у Швейцарії на тлі погіршення політичних суперечок через відмову Берна авторизувати передачу швейцарських боєприпасів Україні.
Швейцарські парламентарі вчора звинуватили Берлін в тому, що він «більше не поважає» політичну нейтральність їхньої країни, натякнувши при цьому на історію Другої світової війни. Про це пише
Німеччина хоче передати Україні 12 тисяч набоїв калібром 35 міліметрів для «Гепардів», які Берлін купив у Швейцарії багато десятиліть тому. Політики в альпійській країні переконані, що відправка цих боєприпасів Україні порушить політику нейтральності. Швейцарія також відмовила Данії, яка в квітні просила дозвіл відправити Україні 20 швейцарських бронетранспортерів Piranha. Німецькому уряду важко знайти додаткові набої для «Гепардів», які можна було б відправити Києву. Бразилія, яка теж займається виробництвом боєприпасів для цих установок, також заборонила Берліну віддавати куплені в неї набої.