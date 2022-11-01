Проти іранських ракет в України немає захисту — речник Повітряних сил

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що балістичні ракети, які Росія отримає від Ірану, ймовірно, розмістять на північному кордоні України. Під час останнього брифінгу він попередив, що наразі Україна не має захисту від них.

"Ми будемо вживати всіх засобів захисту від цих ракет. Імовірно вони будуть доставлені на північ від України, звідки вони можуть запускатись так, щоб загрожувати всій Україні, - пояснив Ігнат. - 300 км одна ракета, інша ракета - 700 км по дальності. Це балістичні ракети. Проти цих ракет ми не маємо ефективного захисту. Збивати їх теоретично можна, але фактично це дуже важко зробити тими засобами, які ми маємо на озброєнні".

Речник ПС зазначив, що зараз в України є засоби протиповітряної оборони, а для збивання цих ракет необхідні протиракетні системи.