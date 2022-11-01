Держдеп: Росія знову перетворює їжу на зброю у війні

Представник Держдепу США Нед Прайс відреагував на призупинення Росією участі у "зерновій угоді", закликавши змінити своє рішення. Він зазначив, що такі заяви країни-агресора мають "шкідливий ефект на глобальну харчову безпеку", повідомляє "Голос Америки" .

"Росія знову робить їжу зброєю у війні, яку вона сама розпочала. Найефективнішим способом забезпечення харчової безпеки було б, якби Росія повернулась до угоди і припинила війну проти України, - сказав Прайс. - Ми хочемо, щоб ця ініціатива відновилась. Ми закликаємо Росію поважати зобов'язання, які вона на себе взяла. … Не стояти на шляху постачання дуже необхідного зерна та інших харчів".

За словами представника Держдепу, жодна інша країна не може замінити можливості України по експорту зерна через Чорне море.