Росія розмістила в Білорусі МіГ-31К з передовими ракетами великої дальності

Роздобуті розвідкою знімки показали, що 17 жовтня два літаки-перехоплювачі МіГ-31К Foxhound майже напевно були припарковані на білоруському аеродромі Мачуліщі, а неподалік був зафіксований великий резервуар для палива у захисній земляній бермі.

«Ймовірно, сховище палива пов’язане з балістичною ракетою повітряного запуску AS-24 Killjoy, великогабаритним боєприпасом, для перенесення якого пристосований варіант МіГ-31К», - зазначають аналітики британської розвідки.

Росія застосовує Killjoy з 2018 року, але раніше вона не розгорталась у Білорусі. Час від часу РФ використовувала цю зброю під час війни в Україні, але за даними Міністерства оборони Великої Британії запаси, ймовірно, дуже обмежені. При цьому Росія продовжує використовувати свої передові боєприпаси великої дальності проти цілей обмеженого оперативного значення.

Ракети Killjoy маючи радіус дії понад 2000 км і їх розміщення в Білорусі дає Росії невелику додаткову перевагу з точки зору вражання додаткових цілей в Україні.

«Ймовірно, розгортання ракет провели для того, щоб сигналізувати Заходу та зобразити Білорусь як дедалі тіснішого співучасника війни», - зазначають аналітики.