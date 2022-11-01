Прігожин звинувачує чиновників у перешкоджанні повній мобілізації в РФ та намагається розширити свій вплив – ISW

У Санкт-Петербурзі створюється ПВК «Вагнерівський центр», який працюватиме для підвищення обороноздатності Росії, в тому числа інформаційної, інформує ZN.ua.

Прігожин звинувачує чиновників у перешкоджанні повній мобілізації в РФ та намагається розширити свій вплив – ISW
© ТАСС

Тривала війна в Україні спровокувала розкол в російському суспільстві. Серед провоєнної агресивно налаштованої спільноти все більше зростає авторитет засновника ПВК «Вагнер» Євгенія Прігожина та так званої фракції силовиків. «Кухар Путіна» не припиняє висловлювати своє невдоволення чиновниками на місцях та звинувачувати їх в саботажі мобілізації та розграбовуванні держбюджету. Напротивагу цивільним високопосадовцям, Прігожин ініціює створення в Санкт-Петербурзі ПВК «Вагнерівського центру», мета якого підвищення обороноздатності РФ. На думку експертів американського Інституту дослідження війни (ISW), він таким чином намагається зміцнити свій авторитет та розширити вплив.

Нещодавно Євгеній Прігожин звернувся до Генеральної прокуратури РФ, аби там порушили кримінальну справу за фактом організації губернатором Санкт-Петербурга Олександром Бєгловим «злочинної спільноти». За його словами мережа Бєглова має на меті розкрадання державних коштів. Таким чином, зазначають аналітики ISW, засновник ПВК «Вагнер» намагається підвищити свій авторитет і це в нього виходить.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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