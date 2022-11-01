Китай висловлював побоювання щодо війни проти України, Путін сам це підтвердив — Держдеп
Та це не дивно, адже РФ кинула виклик усьому, що офіційний Пекін відстоював десятиліттями, інформує
Представник Держдепу США Нед Прайс звернув увагу на "цікаву" заяву Владіміра Путіна про те, що Китай, виявляється, висловлював побоювання щодо повномасштабного вторгнення в Україну. Про це Прайс сказав
"Цікаво, що Путін також говорив про підхід КНР, зробив цікавий коментар, наскільки я пам'ятаю, що росіяни приватно чули від Китаю про побоювання з приводу ведення Росією цієї війни проти народу України", — сказав Прайс.
При цьому він зазначив, що у побоюваннях КНР немає нічого дивного. Річ у тім, що РФ кинула виклик усьому, що офіційний Пекін відстоював десятиліттями.
"КНР послідовно підкреслює роль суверенітету, недоторканність кордонів, право країн світу визначати свою зовнішню політику. Ось що поставлено на карту, коли йдеться про війну Росії проти України", — резюмував він.