Китай висловлював побоювання щодо війни проти України, Путін сам це підтвердив — Держдеп

Представник Держдепу США Нед Прайс звернув увагу на "цікаву" заяву Владіміра Путіна про те, що Китай , виявляється, висловлював побоювання щодо повномасштабного вторгнення в Україну. Про це Прайс сказав під час брифінгу , додавши, що глава його відомства Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з очільником МЗС КНР Ван І "не чув нічого, чого у Вашингтоні не чули раніше про підхід Китаю до війни".

"Цікаво, що Путін також говорив про підхід КНР , зробив цікавий коментар, наскільки я пам'ятаю, що росіяни приватно чули від Китаю про побоювання з приводу ведення Росією цієї війни проти народу України", — сказав Прайс.

При цьому він зазначив, що у побоюваннях КНР немає нічого дивного. Річ у тім, що РФ кинула виклик усьому, що офіційний Пекін відстоював десятиліттями.